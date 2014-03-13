Турчинов розповів, чому українські військові не використовують зброю в Криму

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов переконаний, що спільними зусиллями усіх цивілізованих країн військову агресію Росії буде зупинено.

Про це Турчинов заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада», повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

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«Ми робимо усе для того, аби не було війни ані в Криму, ані в будь-якому іншому регіоні України», - заявив він, додавши, що така небезпека існує: коли почалося військове вторгнення в Крим, на східному кордоні України вже було сконцентровано багато військових частин Російської Федерації, які «формально готові до вторгнення на територію України у будь-який момент».

Збройні сили України, наголосив Турчинов, приведені у повну бойову готовність. За його словами, влада докладає усіх зусиль, щоб армія могла захистити свою країну, «але при цьому будемо використовувати усі можливості, щоб розв’язати цю проблему виключно мирним шляхом».

«І у цьому нашу країну підтримує усе цивілізоване людство. Усі провідні країни світу стали на бік України, і я переконаний, що це об’єднання зусиль на міжнародній арені, консолідація усіх демократичних країн все-ж таки дозволить зупинити агресію», - сказав голова Верховної Ради.

Турчинов також високо оцінив мужність українських військових, які дислоковані в Криму.

Крім того, він зауважив, що Росія намагалася «формально відпрацювати схему, яка спрацювала на Північному Кавказі - коли був спровокований військовий конфлікт, і фактично розпочалася війна в Грузії».

«Така формула відпрацьовувалася, і небезпека полягала у тому, щоб спровокувати українських військових, розпочати реальне військове протистояння, і таким шляхом фактично піддати життя кримчан реальній небезпеці. Ми не могли на це піти», - зазначив він.

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Турчинов додав, що після того, як «кавказький сценарій» не спрацював, російські військові вдалися до блокування наших військових частин і кораблів.

«Для того, щоб не допустити військового протистояння, реальних військових дій на території Криму, наші військові, які мужньо виконують свій конституційний обов’язок, не використовують зброю. Вони захищають військові частини, техніку, кораблі, не піддаються на провокації», - заявив голова Верховної Ради.