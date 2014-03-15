У Харкові проросійські активісти обстрілюють офіс, в якому забарикадувались члени Правого сектора

Про це заявив ідеолог організації "Патріот України" Олег Однороженко в ефірі Громадського телебачення.

За його словами, нападають на офіс члени організації "Оплот", громадяни Росії та проросійські активісти.

Однороженко зазначив, що це вже третій напад на офіс за цей тиждень.

Водночас представник "Правого сектора" та "Патріотів України" Андрій Білецький заявив, що люди, які штурмують будівлю, застосовують вогнепальну зброю.

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Речник центрального штабу "Правого Сектора" Артем Скоропадський зазначив, що до Києва активісти "ПС" не виїжджали. Всі члени регіональних осередків "ПС" - місцеві мешканці.

За словами журналіста Леоніда Мачуліна, міліція та пожежники демонструють бездіяльність. "Все, що відбувається, схоже на сценарій", - сказав він.

Близько дванадцятої години ночі на місце події приїхав Геннадій Кернес. За даними "Медіапорту", з вікон будівлі стріляли, а у дворі щось горіло.

Проїзд вулицею закритий.

Як відомо, внаслідок обстрілу офісів організацій "Просвіта" та "Патріоти України" на вулиці Римарській, 18, у Харкові загинуло 2 людини.

За даними мера міста Генадія Кернеса, померлі — це міліціонери. В міліції кажуть, що "померли цивільні".