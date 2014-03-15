Сьогоднішнє голосування у ВР продемонструвало, хто підтримує Путіна - Томенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Томенка.

«Я переконаний, що громадяни України повинні знати усіх депутатів, які не голосували за це рішення або не прийшли на засідання. Це люди, які не хочуть миру, які проти територіальної цілісності, які не розуміють небезпеки військової загрози з боку Росії», – вважає Томенко.

Читайте такожПР і КПУ не виганяють однопартійців, які підтримують відокремлення Криму - Соболєв

Він зауважив, що дивно, що цього досі не розуміють деякі народні депутати, в той час як це зрозуміли навіть громадяни Росії, бо нарешті на всій території РФ почалися мітинги, де люди виступають проти війни, військової агресії та захоплення Криму. «І недаремно сьогодні і в Москві, і в інших містах Росії люди мудріші за владу та об’єднуються під загальним гаслом «За Україну і Росію без Путіна», - зазначив Томенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АР Крим.

Відповідну постанову підтримали 278 народних депутатів.

Зокрема, від Партії регіонів - 19 депутатів, “Батьківщини” - 83, із депгрупи “Суверенна Україна” - 30, “Економічний розвиток” - 30, від “Свободи” - 35, КПУ - 0, позафракційних - 4.