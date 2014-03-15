У Луганську близько 300 прихильників федералізації провели мітинг

Як повідомляє кореспондент УНІАН, близько 300 чоловік прийшли на акцію до пам'ятника Тарасу Шевченку.

У мітингувальників були два прапори Російської Федерації та один прапор «Луганської гвардії».

Бажаючі змогли висловити свою думку в мікрофон, встановлений на постаменті пам'ятника.

Постійні оратори і активісти «Луганської гвардії» на сьогоднішній захід не з'явилися. За словами одного з виступаючих, ніхто не знає, яка доля ватажка «Луганської гвардії» Олександра Харитонова.

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«Його викрали, де він зараз - невідомо. Ще кілька активістів затримали, тому сьогодні ми без лідерів, просто самоорганізувалися», - сказала зі сцени одна з активісток мітингу.

Захід пройшов спокійно під охороною близько сотні правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, члени Громадянського сектора Луганська заявили, що не планують ніяких акцій 15-16 березня у зв'язку з великою вірогідністю провокацій.

13 березня в Луганську співробітники СБУ затримали лідера «Луганської гвардії» Харитонова, висунутого членами цієї організації на посаду «народного губернатора» Луганської області.