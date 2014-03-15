У Черкасах більше ста чоловік створили живу карту України

18:34, 15 березня 2014
Політика
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У Черкасах сьогодні на площі Шевченка більше ста жителів міста вийшли на флешмоб і своїми тілами створили живу карту України.

Черкащане собрали живую карту Украины

Як передає кореспондент УНІАН, флешмоб пройшов за ініціативи Черкаського молодіжного ресурсного центру.

На площу вийшла молодь з гаслами «Крим - це Україна», «Україна у нас одна», «Ми - єдині». Вони намалювали живу карту України і Криму, показавши, що Україна повинна бути цілісною. В руках вони тримали жовті і блакитні аркуші паперу , а також літери , що складали гасло «Ми єдині».

У флешмобі взяли участь учні шкіл міста, студенти черкаських вузів. До флешмобу на підтримку єдності приєдналися місцеві політики, поряд з молоддю стали і деякі ветерани Великої Вітчизняної війни. Черкаська молодь хотіла показати всьому світові, що України без Криму немає.

На завершення заходу вони виконали гімн України.

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