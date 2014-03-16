МЗС Німеччини: ЄС відреагує на дії Росії 17 березня

Якщо Росія в останній момент не змінить своєї позиції щодо України, то 17 березня послідує відповідь ЄС, заявив глава МЗС ФРН. Про це повідомляє Deutsche Welle.

￼Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в жорсткому тоні закликав Москву змінити позицію щодо кримського конфлікту. "Ми не шукали конфронтації. Але якщо Росія не піде на поступки в останню хвилину, то в понеділок (17 березня. - Ред.) на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС ми дамо відповідь", - заявив німецький міністр в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому 16 березня.

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За словами Штайнмаєра, ситуація навколо кримського кризи "вибухонебезпечна". "Досі Росія відхиляє всі варіанти врегулювання, відмовляється зробити будь-який крок для деескалації ситуації і, по всій видимості, умисно вчиняє дії, з якими ми не можемо миритися", - цитує заяву глави МЗС Німеччини агентство Reuters.