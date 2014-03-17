Комісія: всім жителям Криму дали можливості для голосування

"Всім громадянам, всім жителям Автономної Республіки Крим була надана рівна можливість прийти і зробити свій вибір. Чому той чи інший громадянин не прийшов це його особисте право", - заявив Малишев, відповідаючи на питання, чи є у нього інформація про те, що багато кримських татар бойкотували референдум, пишет РИА Новости.

Малишев підкреслив, що "у нього такої інформації немає".

За його словами, дані по підсумкову явку свідчать про те, що результати не залежать від національної чи якоїсь іншої ознаки.

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"Думаю, що, судячи з тієї явкиі, яку я тільки що озвучив, ви розумієте, яка частина кримчан вирішила прийти і своє волевиявлення визначити. Ще раз хочу підкреслити, що це не пов'язано з національними ознаками. Це пов'язано саме з громадянською позицією того чи іншої людини, з громадянською позицією громадянина Криму ", - сказав Малишев.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося в 8 вечора.

Згідно з даними республіканської комісії по проведенню референдуму, 82,71% виборців, або 1 млн 524 тис. 563 особи проголосували на кримському півострові на референдумі про статус Криму.

Згідно з опрацюванням 50% бюлетенів, 95,5% взяли участь в кримському "референдум"висловилися за приєднання до Російської федерації , 3,5% - за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. 1% бюлетенів визнано недійсним.

За українським законодавством референдум може бути тільки всеукраїнським. Українська влада назвала нелегітимним проведення референдуму в Криму і заявила, що не визнає його результати.