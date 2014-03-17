У понеділок ЄС збирається пригрозити Росії санкціями

Як зазначає Інтерфакс-Україна положення щодо санкцій в цьому документі вписано в дужках і вказано як таке, яке ще не узгоджено.

Остаточне рішення мають прийняти глави МЗС після закінчення обговорення в понеділок.

У неузгодженій частині йдеться про:

"У світлі подій минулого тижня і при відсутності будь-яких таких результатів, Рада прийняла рішення про введення додаткових заходів, включаючи обмеження на в'їзд і заморожування активів стосовно осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, включаючи дії, що суперечать українській Конституції, щодо майбутнього статусу будь-якій частині території, а також стосовно осіб, які з ними асоціюються"

Також підлягає обговоренню фраза "Рада також вирішила скасувати Саміт Росія-ЄС, який повинен пройти в Сочі в червні цього року".

Поки затверджена лише частина, в якій Рада нагадує про заяву ЄС глав держав і урядів від 6 березня.

Зокрема, тоді було сказано, що переговори між Україною і Росією мають розпочатися протягом декількох днів, у тому числі із застосуванням багатосторонніх механізмів, а їх результати повинні бути отримані в стислі терміни.

Крім того, ЄС може закликати Росію зупинити свою протиправну діяльність в Криму.

"Рада закликає Російську Федерацію не робити кроки по анексії Криму в порушення міжнародного права", - йдеться в проекті висновків Ради ЄС.

У документі говориться, що "ще є час, щоб повернути назад поточні події".

"Існують можливості уникнути розкручування негативної спіралі. ЄС готовий до конструктивного діалогу з усіма сторонами", - зазначають його автори

У зв'язку з цим ЄС має намір заявити, що "будь-які подальші кроки РФ дестабілізувати ситуацію в Україні можуть призвести до додатковим і далекосяжних наслідків для широкого діапазону економічних відносин між Європейським Союзом і його державами-членами з одного боку, і Російською Федерацією, з іншого боку".

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"Європейський Союз закликає Росію повернутися до розвитку стратегічного партнерства з ЄС замість дипломатичної та економічної самоізоляції", - сказано в проекті.

Крім того, Рада ЄС планує висловитися щодо існування "нагальну необхідність у міжнародному присутності на місцях на всій території України, в тому числі в Криму".

"Рада підтримує швидке розгортання спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - підкреслюється в проекті.

ЄС також може заявити, що не визнає незаконний референдум в Криму і засуджує "негативний розвиток подій, які порушують суверенітет України".

"Рада рішуче засуджує проведення незаконного референдуму в Криму 16 березня про вступ у Російську Федерацію, який явне порушує українську Конституцію. ЄС не визнає незаконний "референдум" і його результати", - йдеться в проекті висновків Ради ЄС.

В документі згадується проект висновку Венеціанської комісії щодо цього "референдуму".

"Він був проведений при видимому присутності озброєних солдатів в умовах залякування громадських активістів і журналістів, відключення українських телеканалів і створення перешкод для цивільних перевезень, і з Криму", - сказано в проекті висновків.

Також мова йде про те, що спостерігаються "явні ознаки нарощування російської військової присутності в Криму, а також відмова у доступі до півострову представників ООН і ОБСЄ та місії на запрошення уряду України".

"ЄС засуджує це подальший негативний розвиток подій, яке є явним порушенням суверенітету України та її територіальної цілісності", - сказано в проекті висновків.