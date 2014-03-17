У мережі показали будинок нового начальника Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС

Фото одного з львівських маєтків родини Пісних виклала на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" активістка Yulia Kadubets.

"Знайомтеся,така невеличка хатинка у Львові, можна сказати, в самому лісі, яка належить родині Василя Пісного. Василь Пісний, відомий у певних колах на прізвисько «Антибіотик», при новій владі очолив Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. Цей будиночок, це маленька частинка майна, а є ще один, розкішний в курортній зоні смт. Брюховичі, а є ще в центрі Львова, біля театру ім. М. Заньковецької готельчик "Наталі 18", подарований улюбленій донечці на повноліття. Це те, про що я знаю, живучи в одному районі Львова з сімейством Пісних", - написала Юлія.

"Я не заздрю, я питаю звідки такі гроші у міліціонера, якщо вірити даним декларації про майно та доходи В.Писного як кандидата в народні депутати України, поданої ним до ЦВК в минулому році, загальна сума його сукупного доходу в 2011 р. склала всього 50 тис. 401 грн., з них 41 тис. 995 грн. - заробітна плата, інші виплати та винагороди. У мене річний дохід у 2011 році був значно вищий, але навіть до власної квартири не допрацювала...", - зазначила активістка.