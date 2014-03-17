Засідання ВР завершилося. Турчинов закликав депутатів не роз'їжджатися з Києва

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому в.о. Президента України, голова ВР Олександр Турчинов чітко не вказав, коли відбудеться наступне засідання парламенту.

Він сказав: “Ситуація в Україні дуже напружена. За розкладом ми повинні цей тиждень працювати в комітетах і в наступний вівторок тільки зібратися (вівторок 25 березня - УНІАН)”.

За словами Турчинова, є багато питань, які необхідно опрацьовувати у комітетах, зокрема щодо секвестру бюджету, щодо антикризових заходів.

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Водночас Турчинов наголосив: “З іншого боку, ситуація в країні така, що нам буде необхідно зібратися в будь-який час дня і ночі. Саме тому я прошу, шановні колеги, зараз приступити до роботи в комітетах, але нікому не виїжджати з Києва. Усі працюють тут, і у випадку необхідності я зберу протягом доби засідання Верховної Ради, яке буде приймати ті рішення, на яких наполягає український народ, і які необхідні для захисту нашої країни”.

Турчинов повідомив, що запрошує лідерів груп і фракцій зібратися до нього на нараду завтра об 11.00.