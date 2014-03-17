Україна готує санкції проти високопосадовців РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко.

“Сьогодні на засіданні парламенту це питання піднімалося щодо першочергових санкцій до тих посадовців Російської Федерації, які є активними учасниками військової агресії. Голова Верховної Ради дав доручення правоохоронним органам, Міністерству закордонних справ і Держприкордонслужбі щодо обмеження і заборони в'їзду відповідних політиків Росії і щодо відпрацювання питань з приводу інших фінансових санкцій стосовно цих осіб. Бо на території України є досить багато об'єктів власності, які можуть належати цим особам”, - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.