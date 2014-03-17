Посол Китаю пояснив, чому його країна не втручається в ситуацію в Криму

Про це посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнь сказав під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України - керівником апарату МЗС Андрієм Олефіровим, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

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У ході зустрічі основну увагу було приділено пошуку дипломатичних шляхів врегулювання ситуації довкола Автономної Республіки Крим на основі збереження державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Йшлося про використання з цією метою потенціалу міжнародних організацій, зокрема ООН. У контексті обговорення питання щодо розгляду 15 березня Радою Безпеки ООН проекту резолюції щодо України посол КНР повідомив, що одним з базових постулатів зовнішньої політики Китаю є принцип невтручання.

Було висловлено розуміння традиційних підходів китайської сторони і сподівання на подальшу активізацію позиції КНР стосовно України.

Також підтверджено готовність нашої держави до врегулювання кризи шляхом діалогу з РФ за столом переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Росія заветувала на засіданні Ради Безпеки ООН резолюцію, яка засуджувала референдум у Криму про відокремлення від України. Із 15 членів Ради Безпеки ООН 13 проголосували за резолюцію, Китай утримався, а Росія була єдиною, хто проголосував проти.