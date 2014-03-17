Японія не визнає підсумки референдуму в Криму

Уряд Японії не визнає референдум у Криму, оскільки вважає, що він не відповідає конституції України. Про це заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, повідомляє ИТАР -ТАСС.

"Референдум суперечить конституції України, він не має юридичної сили. - Вказав він. - Наша країна його результати не визнає".

Генсек кабінету міністрів Японії висловився за повагу суверенітету й територіальної цілісності України.

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Глава МЗС Японії Фуміо Кісіда заявив , що Токіо має намір ретельно стежити за діями Росії після референдуму. "Японія закликатиме Росію не приєднувати Крим, - зазначив міністр. - Треба ретельно стежити за тим, як будуть тепер вести себе Росія та інші зацікавлені країни".

У той же час глава японського МЗС ухилився від відповіді на питання про те, чи стане Токіо приєднуватися до можливих санкцій щодо Москви. "Японія буде реагувати відповідним чином, враховуючи дискусії, що ведуться в Європейському союзі, дії Росії, події в Україні", - вказав міністр.