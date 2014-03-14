Японія звинуватила РФ в порушенні статуту ООН

Як заявив високопоставлений японський чиновник, влада вивчає різні варіанти заходів щодо Москви "на випадок, якщо буде вирішено вводити санкції". Газета Nikkei пише, що плановані японською стороною заходи, судячи з усього, будуть схожі на ті, які готові ввести ЄС і США, передає ТСН.

Зокрема, таку думку висловив міністр закордонних справ Фуміо Кішида. При цьому під час виступу прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе заявив, що захоплення Криму Росією є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй.

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Раніше видання Bloomberg повідомило, що російські чиновники і олігархи готуються до введення суворих санкцій з боку Заходу за вторгнення армії Росії до Криму. Так, Кремль почав проводити консультації з російськими мільярдерами і головами державних підприємств, щоб зрозуміти, наскільки вони залежні від інвестицій з-за кордону.