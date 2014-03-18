У Севастополі з адмінбудівель знімають державні символи України

11:13, 18 березня 2014
Політика
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З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації прибрали державний символ України - тризуб.

В Севастополе снимают символы украинской государственности / dumskaya.net

У Севастополі почали знімати державні символи України з адміністративних будівель.

Державну символіку знімають за допомогою крана.

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З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації вже прибрали тризуб.

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