У Севастополі з адмінбудівель знімають державні символи України

З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації прибрали державний символ України - тризуб.

У Севастополі почали знімати державні символи України з адміністративних будівель. Державну символіку знімають за допомогою крана. Читайте такожПутін схвалив проект договору про прийняття Криму до складу Росії З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації вже прибрали тризуб.

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