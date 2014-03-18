У Севастополі з адмінбудівель знімають державні символи України
11:13, 18 березня 2014Політика
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З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації прибрали державний символ України - тризуб.
У Севастополі знімають символи української державності / dumskaya.net
У Севастополі почали знімати державні символи України з адміністративних будівель.
Державну символіку знімають за допомогою крана.
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З будівлі Севастопольської міської державної адміністрації вже прибрали тризуб.
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