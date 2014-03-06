Влада Дніпропетровщини не дозволить захоплювати будівлі й паплюжити держсимволи - заступник губернатора

Про це він сказав в коментарі кореспонденту УНІАН.

“У нас все стабільно. У нас є різні деструктивні елементи, які намагаються збиратись через соцмережі, роблять антиконституційні гасла, закликають до захоплення будівель, але за допомогою різних заходів, в тому числі й завдяки системній роботі з ними, нам вдається цю ситуацію тримати в зародку. Тобто ми не вправі заборонити громадянам висловлювати свою думку. Вони збираються, розмахують георгієвськими стрічками, але ніхто не дозволяє їм паплюжити державні символи України, захопити будівлі тощо.

Вчора вони вручили якусь петицію меру міста, а також голові облради, але вони є громадянами України, виборцями, тому у цьому їм ніхто не перешкоджав, але будь-які прояви неправових дій, хуліганства, ми попереджаємо. Тому у нас все стабільно. У нас тут не Донецьк, не Луганськ і навіть не Одеса... Ми проводимо діалог нормально з усіма. Я вважаю, що Дніпропетровщина – приклад для всієї країни зараз”, - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожПісля призначення губернатором, Коломойський поїхав на завод з виробництва балістичних ракетКрім того, за словами Філатова, Дніпропетровськ показав своїм прикладом, яким чином можна цивілізовано передавати владу.

“Зрозуміло, що у нас тут політичні протиріччя, у нас є особиста неприязнь з представниками старої команди, але потрібно віддати їм належне, в тому числі Партії регіонів, що вони не стимулюють проросійські настрої і не стали «п’ятою колоною». Це дуже важливо. Насправді, з усіх тут «регіоналів» єдиним одіозним персонажем є пан Царьов, який втік в Москву і звідти керує публікою. Всі інші «регіонами», при тому, що у нас з ними категорична незгода в поглядах та принципах, розуміють, що збереження цілісності країни є пріоритетом.

Ми між всіма політичними силами підписали політичну угоду, яку, в тому числі, підписала і ПР. В цій політичній угоді Партія регіонів чітко засудила режим Януковича, заклики до територіального поділу України, закликала до розслідування ситуації з побиттям мирних демонстрантів. Ми дивимось в майбутнє, а не в минуле. Зараз ми налагодили політичний діалог і не збираємось займатись «полюванням на відьом». Якщо є зловживання, порушення - нехай цим займаються правоохоронні органи, а ОДА є політичним органом, тому ми повинні налагодити діалог в суспільстві, вгамувати пристрасті, щоб показати приклад стабільності, що ми і показуємо. Я не хочу обговорювати сусідів, але у нас немає таких перекосів як на Заході та Сході. У нас все нормально. У нас немає захоплень райадміністрацій, протиправних дій, пограбувань, мародерства”, - додав він.

Філатов також озвучив чотири основні напрямки роботи, над реалізацією яких працює нове керівництво області.

“У нас є чотири серйозних внутрішніх напрямки, які ми намагаємось реалізувати. Вони дуже прості. Це збереження суверенітету і територіальної цілісності, стабілізація соціальної та економічної ситуації в області, бо все розкрадено, і ситуація не краща, ніж по всій країні. Третє питання – створення нових відкритих правил гри, які не можна буде змінити у питаннях, в тому числі кадрових призначень, в питаннях цензури, свободи слова та іншого. Четверте – проведення чесних і прозорих президентських виборів без різних пріоритетів, як це було раніше. Абсолютно змагальних. Це у нас чотири напрямки серйозних – внутрішніх, і ми, як політики, намагаємось все це реалізувати”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Дмитра Колєснікова.