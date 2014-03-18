FT: Франція відмовиться від поставок «Містралів» до Росії, але тільки після санкцій Британії

Лоран Фабіус, міністр закордонних справ Франції, сказав, що зупинка €1,2 млрд. контракту на поставку двох вертольотоносців класу Mistral була задумана як частина "третього рівня" санкцій, якщо Росія не відповість на санкції, введені ЄС і США в понеділок по ряду провідних російських і українських осіб, повідомляє Financial Times.

Читайте такожФранція погрожує Росії анулюванням угоди по MistralОднак він підкреслив, що такий крок буде зроблено лише в рамках "загальних санкцій, введених всіма країнами". Він виділив Велику Британію, заявивши, що спочатку Туманний Альбіон повинен адекватно відповісти санкціями "російським олігархам в Лондоні".

Він підкреслив, що ясно дав це зрозуміти Вільяму Хейгу, своєму британському колезі, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.