Путін заявив, що рішення Хрущова про передачу Криму Україні було незаконним
14:02, 18 березня 2014Політика
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Рішення про передачу Криму до складу України було прийнято з очевидними порушеннями діючих на той момент конституційних норм.
Путін каже, що Хрущов передав Крим Україні незаконно / REUTERS
Про це заявив президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні у зв'язку з ситуацією в Криму, передає ИТАР-ТАСС.
Він вказав, що ініціатива передати Крим Україні виходила особисто від Микити Хрущова з причин, в яких повинні "розбиратися історики".
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Однак, підкреслив Путін, очевидно, що це відбулося "з порушенням чинних конституційних норм", це був "міжсобойчик".
"В умовах тоталітарної держави у жителів нічого не питали, просто поставили перед фактом" , - констатував Путін.
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