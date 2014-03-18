Путін заявив, що рішення Хрущова про передачу Криму Україні було незаконним

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні у зв'язку з ситуацією в Криму, передає ИТАР-ТАСС.

Він вказав, що ініціатива передати Крим Україні виходила особисто від Микити Хрущова з причин, в яких повинні "розбиратися історики".

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Однак, підкреслив Путін, очевидно, що це відбулося "з порушенням чинних конституційних норм", це був "міжсобойчик".

"В умовах тоталітарної держави у жителів нічого не питали, просто поставили перед фактом" , - констатував Путін.