Українські військові в Криму отримають статус учасників бойових дій
Українські військовослужбовці в Криму, які залишились вірними присязі, отримають статус учасників бойових дій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час селекторної наради заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
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"Ми відпрацьовуємо завдання із забезпечення наших Збройних сил, в тому числі і тих, які виконують свій обов'язок на території АР Крим. Кабінет міністр відпрацьовує програму фінансового та технічного забезпечення військових. Безумовно, та мужність і героїзм знайдуть оцінку українського народу та уряду. Ті умови, в яких знаходитесь ви, прирівнюються до бойових умов, і всі, хто сьогодні виконує свій обов'язок, залишився вірним присязі і є вірним Україні та українському народу, безумовно, будуть підтримані нашою країною як учасники бойових дій. Їх родини не будуть залишені. Діти матимуть всі пільгові умови для навчання та для власної перспективи", - наголосив Турчинов.
"Ми висловлюємо щиру подяку нашим військовослужбовцям, які гідно виконують свій військовий обов'язок, які захищають Україну, захищають мир і спокій всієї Європи. Саме ваша мужність та витримка сьогодні є запорукою стримання агресії, недопущення розв'язання кривавої війни", - підкреслив Турчинов і зауважив, що знає, як важко наразі військовим нести службу, оскільки на них чиниться психологічний тиск та агресія.
"Але вся Україна та весь український народ - разом з вами. Ви допомогли нам, створили можливість для того, щоб Збройні сили по всій Україні були приведені в повну бойову готовність, були проведенні навчання", - сказав Турчинов.
Він також нагадав, що ВР підтримала указ про проведення часткової мобілізації. "І ми значно посилимо обороноздатність нашої країни", - наголосив він.