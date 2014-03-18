У Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

«Одна людина вбита в ході штурму... цей український військовослужбовець-прапорщик ніс службу на території парку частини», - написав він.Читайте такожПри штурмі окупантами військового топографічного центру у Сімферополі вбито українського солдата

Також Селезньов додав, що пораненого українського військовослужбовця-капітана відправили до лікарні швидкої допомоги Сімферополя. «На даний час українським офіцерам оголошено, що вони арештовані, в них відібрано документи», - підкреслив він.

Раніше Селезньов повідомляв, що в Сімферополі відбувався штурм 13 фотограмметричного центру «невідомими озброєними людьми». «Йде стрільба в повітря. Серед тих, хто тримає оборону, є постраждалі. Штурм почався після переговорів полковника Андрюшина з невідомими, які заламали офіцера й ввірвалися на територію частини», - написав він.