По українським військовим в Криму стріляв російський спецназ

Про це повідомляє організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

За його даними, постріл у відповідь був проведений з боку "самооборони". Як повідомлялося раніше, український військовослужбовець, який отримав поранення під час штурму фотограмметричного центру ЗС України у Сімферополі, загинув у лікарні. Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру

"Одна людина вбита в ході штурму фотограмметричного центру. Цей український військовослужбовець ніс службу на території парку частини", - написав начальник регіонального медіа-центру Міноборони у Криму Владислав Селезньов.