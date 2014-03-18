По українським військовим в Криму стріляв російський спецназ
19:16, 18 березня 2014Політика
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Штурм фотограмметричного центру ЗС України в Сімферополі проводив російський спецназ, його "підстраховували" бійці бандформування (так звана "самооборона").
По українським військовим в Криму стріляв російський спецназ / REUTERS
Про це повідомляє організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
За його даними, постріл у відповідь був проведений з боку "самооборони". Як повідомлялося раніше, український військовослужбовець, який отримав поранення під час штурму фотограмметричного центру ЗС України у Сімферополі, загинув у лікарні. Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру
"Одна людина вбита в ході штурму фотограмметричного центру. Цей український військовослужбовець ніс службу на території парку частини", - написав начальник регіонального медіа-центру Міноборони у Криму Владислав Селезньов.
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