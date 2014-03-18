Силовики відкрили більше 130 справ проти сепаратистів у Криму

Сепаратисти використовують антиукраїнські заклики для розпалювання ворожнечі, заявили в Генеральній прокуратурі.

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На такі факти органи прокуратури оперативно реагували у порядку, визначеному законом, вживали усіх можливих заходів до відновлення законності і правопорядку в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та інших регіонах України, зазначили у відомстві.

На сьогоднішній день правоохоронними органами проводиться розслідування у 133 кримінальних провадженнях зазначеної категорії, зокрема: 18 – органами прокуратури; 81 – органами внутрішніх справ; 36 – Службою безпеки.

Так, Генеральною прокуратурою розслідується та здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв’язку із вчиненням дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.