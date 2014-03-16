Генпрокуратура відкрила справи проти суддів, експертів і свідків у справах Тимошенко

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України відкрито кримінальне провадження за фактами прийняття незаконних рішень суддями Печерського та Шевченківського районних судів щодо обрання колишньому прем'єр - міністру Юлії Тимошенко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесення завідомо неправосудних ухвал про відмову у допуску до участі у справі її захисників, а також порушення екс-прем'єра права на захист, повідомляється на сайті ГПУ.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за ч. З ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ч. 1 ст. 374 (порушення права на захист), ч. ч. 1, 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Читайте такожТимошенко: Янукович - злочинець, його потрібно притягти до кримінальної відповідальностіТакож проводиться досудове розслідування стосовно працівників Генеральної прокуратури за фактами зловживання службовим становищем та притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, а також перешкоджання діяльності народного депутата України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) КК України.

Окрім того, розпочато кримінальне провадження стосовно експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за фактом складання і видачі завідомо неправдивих висновків судекспертиз у кримінальній справі за обвинуваченням Ю. Тимошенко, а також стосовно службових осіб Качанівської виправної колонії № 54 (Харківська область) за фактом складання завідомо неправдивих актів про відмову Тимошенко від участі у судових засіданнях, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Також проводиться розслідування за фактом надання завідомо неправдивих показань свідками у кримінальному провадженні відносно Юлії Тимошенко за підозрою у причетності до вбивства народного депутата України Євгена Щербаня. Дані про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання).

Досудове розслідування триває.

Хід слідства перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України.