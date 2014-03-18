Російські військові відпустили викраденого командира СЗР



«Служба зовнішньої розвідки України заявляє, що вона у разі застосування проти її співробітників сили або інших протиправних дій представниками російських спецслужб або іншими особами, які діють за їх вказівками на території Автономної Республіки Крим, залишає за собою право на адекватну реакцію», йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України, у результаті оперативного вжиття Службою зовнішньої розвідки України невідкладних заходів, зокрема по лінії офіційних контактів з російськими спецслужбами, захопленого 18 березня о 17.00 у Ялті командира військової частини СЗР України полковника Ігоря Лоснікова відпущено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ялті група озброєних військовослужбовців у формі російської армії без розпізнавальних знаків захопила командира військової частини Служби зовнішньої розвідки України полковника Ігоря Лоснікова.

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За свідченнями очевидців, викрадення було вчинено близько 17.00 біля під’їзду будинку, де проживає Лосніков. Він повертався зі служби додому, де його очікували дружина і двоє дітей. На полковника напали на вулиці, коли він виходив із власного автомобіля, заштовхали у Мерседес-VITO чорного кольору з номерним знаком 7776 і вивезли у невідомому напрямку.

Полковник Лосніков є командиром військової частини СЗР України, яка дислокується поблизу Алушти і яка кілька днів тому була захоплена озброєними особами.