Меркель і Обама: «прийняття» Криму до Росії – неприйнятний удар по цілісності України

У цій ситуації співпрозмовники вважають за логічні запроваджені Європейським союзом і США індивідуальні санкції, мовиться в повідомленні апарату голови німецького уряду.

Вони також наголосили на бажанні продовжити йти шляхом політичного діалогу й порозуміння і запроваджувати близько скоординовані підходи, мовиться в повідомленні, передаэ Радіо Свобода.

У вівторок у Москві президент Росії Володимир Путін підписав із фактичними сепаратистськими керівниками української автономії угоду про вступ Криму й Севастополя до складу Росії за результатами незаконно проведеного там референдуму про це.

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Він також попросив парламент Росії затвердити цю анексію частини території України. Москва стверджує, ніби її вторгнення до України і анексія Криму «відповідають міжнародному праву».

Більша частина світової спільноти наголошує, що дії Москви грубо порушують самі засади міжнародного права. США і Європейський союз оголосили, що готують проти Росії нові санкції.