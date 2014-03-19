Громадян України “будуть видавлювати з Криму” - правозахисник

Про це він сказав на прес-конференції членів Комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, як зараз кримчани мають діяти відносно своєї роботи, навчання та майна.

“Люди змушені будуть або приймати громадянство, або звідти виїжджати”, - сказав Березюк і додав, що Росія “ніколи не поважала права людини і не буде поважати зараз”.Читайте такожМеджліс не визнає «договір про входження Криму до Росії»

На думку правозахисника, у Криму буде індивідуальний підхід: “Хто наш - до того більш-менш поблажливе ставлення буде”, а “хто буде надалі залишатися громадянином України - по відношенню до нього будуть репресії”.

У свою чергу, жителька Севастополя, журналістка Тетяна Рихтун висловила переконання, що українська влада має пояснити людям, як їм діяти в нинішній ситуації. “Зараз немає чітких інструкцій для людей, які залишилися там”, - сказала вона.