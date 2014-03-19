Командувач ВМС Гайдук тимчасово затриманий прокуратурою Севастополя - російські ЗМІ
14:20, 19 березня 2014Політика
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Командувач ВМС України Сергій Гайдук тимчасово затриманий прокуратурою міста Севастополя.
Командувач ВМС України Гайдук тимчасово затриманий прокуратурою Севастополя-російські ЗМІ
"Сергій Гайдук тимчасово затриманий органами прокуратури, оскільки до нього є питання", - сказали Криминформу в прокуратурі Севастополя, повідомляє ТАСС.
У незаконній прокуратурі пояснили, що Гайдук нібито "транслював у військові частини України, які прийшли з Києва, наказ застосувати зброю проти мирних громадян".
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