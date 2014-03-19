Командувач ВМС Гайдук тимчасово затриманий прокуратурою Севастополя - російські ЗМІ

"Сергій Гайдук тимчасово затриманий органами прокуратури, оскільки до нього є питання", - сказали Криминформу в прокуратурі Севастополя, повідомляє ТАСС.

У незаконній прокуратурі пояснили, що Гайдук нібито "транслював у військові частини України, які прийшли з Києва, наказ застосувати зброю проти мирних громадян".