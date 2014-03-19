Кабмін схвалив низку проектів актів щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом
14:36, 19 березня 2014Політика
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Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив низку проектів актів, які стосуються лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.
Кабмін схвалив низку проектів актів щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак на брифінгу.
"Ми прийняли і схвалили низку проектів актів, які стосуються візової лібералізації", - сказав він.
За словами міністра, рішення були узгоджені з представниками Євросоюзу. "Це стосується дискримінаційних питань, захисту персональних даних, боротьби з корупцією і роботи з біженцями", - уточнив Семерак.
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