ЄС не визнає і ніколи не визнаватиме анексію Криму та Севастополя Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві Президента Європейської Ради Германа ван Ромпея та Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

"Суверенітет, територіальна цілісність та незалежність України мають поважатися. Європейський Союз не визнає ані незаконний та нелегітимний референдум у Криму, ані його результат. Європейський Союз не визнає і не буде визнавати анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією", - наголошується в заяві.Читайте такожМЗС Німеччини: ЄС відреагує на дії Росії 17 березня

"В розвиток рішення глав держав та урядів ЄС від 6 березня та нашої заяви щодо Криму від 16 березня, Європейська Рада обговорить ситуацію в Україні під час свого засідання цього тижня і узгодить спільну європейську відповідь", - додали Ромпей та Баррозу.

Екстрений саміт ЄС 6 березня ухвалив рішення про кілька фаз санкцій проти Росії за її дії у Криму, включно з можливими економічними санкціями, а в своїй заяві 16 березня Ромпей та Баррозу наголосили на незаконності кримського референдуму та невизнанні його результатів. Саміт ЄС відбудеться у Брюсселі 20-21 березня.