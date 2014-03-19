В РБ ООН вимагають розслідувати стрілянину снайперів на Майдані

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович.

"На Майдані загинули понад 100 осіб, більшість протестувальники, але є і представники сил безпеки, багато отримали поранення. В Україні я спілкувався з потерпілими і медиками, які надавали їм допомогу. Вони підтвердили, що вбивства були виконані як страта - стріляли в голову і груди", - заявив Шимонович.

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Помічник Генсека ООН підкреслив, що "дії снайперів на Майдані викликають особливе занепокоєння" і зажадав, щоб порушення прав людини були повністю розслідувані, а порушники були притягнуті до відповідальності.