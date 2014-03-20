Верховна Рада розпочала свою роботу (онлайн трансляція)

Сьогодні парламент планує розглянути проект постанови про Заяву парламенту щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави, а також Декларацію про боротьбу за звільнення України.

Крім того, Верховна Рада України сьогодні планує офіційно оголосити Крим тимчасово окупованою територією.

Про це йдеться у кількох законопроектах, включених до порядку денного. Депутати Дерев’янко і Соболєв подали два різні проекти закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України, а депутат Ляшко – проект закону про окуповану територію – Автономну Республіку Крим.