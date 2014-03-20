Тенюх обговорив з міністром оборони США створення Ради міністрів оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Леонід Поляков.

«В.о. міністра оборони Ігор Тенюх вчора провів розмову з міністром оборони США Хейгелом, під час якої обговорювалася можливість створення Ради міністрів оборони в рамках Будапештського меморандуму для забезпечення виконання положень цього меморандуму, зокрема в частині, що стосується безпеки країни і її територіальної цілісності”, - сказав Поляков.

Як повідомляв УНІАН, Будапештський меморандум, укладений в 1994 році між Україною, США, Росією і Великою Британією, містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.Читайте такожМіністр оборони України і РФ обговорили заходи з деескалації обстановки в Криму

Відповідно до Меморандуму, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою та її застосування проти територіальної цілісності й політичної незалежності України.

4 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має дотримуватися зобов'язань, які було дано попередній владі України, після того як в країні сталася революція.

20 березня Президент США Барак Обама виключив військове втручання Сполучених Штатів в ситуацію навколо України.