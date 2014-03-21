Звільнених у Криму заручників катували, тримали без їжі і морально знущались

Україні їх повернули на блок-посту Чонгар Генічеського району. Серед активістів були ті, кому знадобилася шпиталізація.

Решта увесь день давали свідчення у херсонській міліції, і лише надвечір змогли поїхати додому, передає ТСН.

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Звільненні хлопці розповіли, що їх чотири дні не годували, а особливо їм було важко у перший день – цілий день їм не давати пити і навіть не пускали у туалет і, крім того, постійно били.

Своїх кривдників автомайданівці не бачили, на головах у них були мішки, примотані до голови скетчем.

Син Анатолія Гриценка Олексій розповів, що в його карцері не було навіть дощечки, щоб він міг просто присісти. У самому ж приміщенні було дуже вогко і тому він намагався спати стоячи.

Водночас, 64-річний Анатолій Ковальський каже, що його не били, але тиснули на нього морально. Його постійно принижували і кожні 10 хвилин заходила інша людина і допитувала.

За його словами, захопники хотіли дізнатися, як активісти потрапили в Крим, чи хотіли вони зірвати незаконний референдум, і чи мають вони якісь зв'язки із кримськими татарами.

А от на 20-річному євромайданівцю Максиму захопники спробували відірватися. Хлопцеві дісталося більше за всіх через те, що в інтернеті знайшли його фото на Євромайдані.

За словами Максима, його били і стріляли по ньому, а також намагалися різати. На часі майже всі звільнені заручники повертаються додому. Тільки двоє з них досі перебувають у лікарні і проходять курс реабілітації.