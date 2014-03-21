Організатори мітингів за федералізацію у Харкові просять росіян не приходити на акцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам співорганізатор мітингів, координатор руху “Боротьба” Сергій Киричук, коментуючи поширений в соціальних мережах заклик громадян Росії приїжджати в Харків для участі в мітингах.

“Ми підтримуємо контакти з російськими активістами. Але це ті активісти, які не приїздять сюди для того, щоб брати участь в акціях протесту. Ми бачили, що на площах більшість людей, які беруть участь в акціях протесту, - це мешканці Харкова. Якщо ж мешканці Бєлгороду приїздили сюди або планують приїхати, ми б закликали утриматися від цього, щоб не загострювати обстановку. По-друге, будь-яка масова участь російських громадян буде приводом звинуватити наш рух в тому, що це не рух мешканців Харкова, а інспірований ззовні, а з цим іміджем важко боротися”, - сказав Киричук.

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Він також підкреслив, що рух “Боротьба” не інспірований жодними закордонними спецслужбами.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 та 23 березня планується провести мітинги з вимогою проведення референдуму щодо федералізації країни. Мітинги починатимуться о 12.00 на площі Свободи в центрі міста.

На думку організаторів, на мітинги прийдуть близько 10 тис. людей.