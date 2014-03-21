МЗС України погрожує Вірменії погіршенням відносин через визнання анексії Криму

Визнання Вірменією анексії Криму призведе до негативних наслідків для українсько-вірменських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

“Посол Вірменії в Україні вже двічі запрошувався до Міністерства закордонних справ України. Ми довели до нього нашу стурбованість, відповідне доручення отримало наше посольство у Вірменії. Сьогодні передали вірменській стороні ноту, в якій міститься наше звернення щодо отримання роз'яснень щодо офіційної позиції Вірменії. Ми звернулися до Вірменії, щоб вона повідомила офіційно та публічно, що вона не визнає анексії Криму. У разі здійснення або озвучення позиції, яку ми зможемо інтерпретувати як недружню, це буде мати негативні наслідки для наших двосторонніх відносин”, - сказав Лубківський.

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Відповідаючи на питання, чи може йтися про розрив дипломатичних відносин, Лубківський сказав: “Негативні наслідки двосторонніх відносин мають широкий спектр, який буде застосований після того, як ми отримаємо офіційну позицію вірменської сторони”.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

20 березня Президент Вірменії Серж Саргсян підтримав "самовизначення" Криму. Він вважає псевдореферендум в Криму "прикладом реалізації права народів на самовизначення".

18 березня в Кремлі Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума РФ ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одноголосно схвалив закон про анексію Криму.