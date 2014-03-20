Вірменія підтримує проведений в Криму псевдореферендум

Президент Вірменії Серж Сарґсян у розмові з колегою з Росії Володимиром Путіним у середу обговорив становище, що склалося після «референдуму» в Криму, і обидва «констатували, що це черговий зразок реалізації права народів на самовизначення шляхом вільного волевиявлення», повідомила прес-служба вірменського керівника. Про це пише Радіо Свобода.

У розмові було наголошено на необхідності дотримуватися норм і засад міжнародного права, в першу чергу Статуту ООН.

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Крім того, в перебігу розмови, що відбулася з ініціативи вірменської сторони, президенти також говорили про перебіг кроків, які здійснюються на виконання ухвали Вірменії вступати в Митний союз, мовиться в повідомленні.

У Росії прес-служба російського президента повідомила про цю ж розмову набагато коротше і при цьому взагалі не згадала слів підтримки з боку вірменського керівника. Президенти «обмінялися думками» у зв’язку з «возз’єднанням» Криму та Севастополя з Російською Федерацією», заявили у Кремлі.

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Президент Вірменії минулої осені під тиском Росії різко змінив свій тодішній курс на євроінтеграцію і замість парафування вже підготованої угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським союзом оголосив, що країна вступатиме натомість до Митного союзу під проводом Росії.

Вірменія також неофіційно підтримує Нагірний Карабах – сепаратистський регіон у сусідньому Азербайджані, де живуть переважно місцеві вірмени, – хоча при цьому не намагається анексувати його та навіть формально не визнає його самопроголошеної «незалежності».

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В Азербайджані, який має у своїх міжнародно визнаних кордонах непідконтрольний сепаратистський регіон, натомість у вівторок заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет усіх держав, зокрема, й України.