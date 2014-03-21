ЄС очікує, що другу частину Угоди з Україною незабаром підпишуть – Ромпей

16:04, 21 березня 2014
Політика
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Президент Європейської ради Герман ван Ромпей заявляє, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію з Україною є ознакою солідарності Європи з українським народом у його прагненні змін.

Херман ван Ромпей / Фото : REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ромпей заявив на прес-конференції після завершення саміту ЄС, на якому його лідери та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюкпідписали політичну частину Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

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"Це є ознакою солідарності з народом України, ознакою нашої підтримки прагнень українців в їхній спразі за змінами... Європа стоїть поруч з Україною. Ми очікуємо, що частина Угоди, яка залишається ще непідписаною, буде підписана незабаром, оскільки разом ці частини є єдиним інструментом", - сказав Ромпей.

За словами Ромпея, Яценюк запевнив його, що український уряд, підписуючи політичну частину Угоди про асоціацію, відповідає на очікування людей в Україні. "Я переконаний, що український уряд буде успішним на цьому шляху", - додав Ромпей.

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу зі свого боку додав, що ЄС "дав конкретні запевнення Україні та спільним цінностям, які ми разом поділяємо".

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