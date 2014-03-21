МЗС викликало до Києва для проведення консультацій посла України у Вірменії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні прийнято рішення викликати до Києва для консультацій посла України у Вірменії Івана Кухту”, - сказав Перебийніс.Читайте такожМЗС України погрожує Вірменії погіршенням відносин через визнання анексії Криму

Він також повідомив, що сьогодні до МЗС України було повторно запрошено посла Вірменії в Україні Андроніка Манукяна, якому було вручено ноту, в якій висловлюється стурбованість щодо позиції вірменської сторони стосовно так званого референдуму в Автономній Республіці Крим, яка була оприлюднена на офіційному сайті президента Вірменії за результатами його телефонної розмови з президентом Росії.

“МЗС було змушено звернути увагу, що попри всі запевнення вірменської сторони, зазначена позиція, на жаль, набула офіційного підтвердження у ході обговорення на засіданні Комітету міністрів Ради Європи проекту рішення “Ситуація в Україні” щодо засудження так званого референдуму в АР Крим. В результаті делегація Республіки Вірменія проголосувала проти згаданого рішення”, - сказав Перебийніс.Читайте такожВірменія підтримує проведений в Криму псевдореферендум

За його словами, з огляду на це, Україна звернулась до вірменської сторони з проханням висловити офіційну позицію Вірменії щодо не визнання так званого референдуму в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100%, тих хто брав у ньому участь проголосували за приєднання Криму до Росії.

20 березня президент Вірменії Серж Саргсян підтримав "самовизначення" Криму. Він вважає псевдореферендум у Криму "прикладом реалізації права народів на самовизначення".

Сьогодні, 21 березня, заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський заявив, що визнання Вірменією анексії Криму призведе до негативних наслідків для українсько-вірменських відносин.