МЗС викликало до Києва для проведення консультацій посла України у Вірменії

16:52, 21 березня 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ викликало до Києва для проведення консультацій посла України у Вірменії Івана Кухту.

Фото из Facebook Pavel Sargsyan

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні прийнято рішення викликати до Києва для консультацій посла України у Вірменії Івана Кухту”, - сказав Перебийніс.Читайте такожМЗС України погрожує Вірменії погіршенням відносин через визнання анексії Криму

Він також повідомив, що сьогодні до МЗС України було повторно запрошено посла Вірменії в Україні Андроніка Манукяна, якому було вручено ноту, в якій висловлюється стурбованість щодо позиції вірменської сторони стосовно так званого референдуму в Автономній Республіці Крим, яка була оприлюднена на офіційному сайті президента Вірменії за результатами його телефонної розмови з президентом Росії.

“МЗС було змушено звернути увагу, що попри всі запевнення вірменської сторони, зазначена позиція, на жаль, набула офіційного підтвердження у ході обговорення на засіданні Комітету міністрів Ради Європи проекту рішення “Ситуація в Україні” щодо засудження так званого референдуму в АР Крим. В результаті делегація Республіки Вірменія проголосувала проти згаданого рішення”, - сказав Перебийніс.Читайте такожВірменія підтримує проведений в Криму псевдореферендум

За його словами, з огляду на це, Україна звернулась до вірменської сторони з проханням висловити офіційну позицію Вірменії щодо не визнання так званого референдуму в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100%, тих хто брав у ньому участь проголосували за приєднання Криму до Росії.

20 березня президент Вірменії Серж Саргсян підтримав "самовизначення" Криму. Він вважає псевдореферендум у Криму "прикладом реалізації права народів на самовизначення".

Сьогодні, 21 березня, заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський заявив, що визнання Вірменією анексії Криму призведе до негативних наслідків для українсько-вірменських відносин.

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