Україна оцінює шкоду від російської окупації в сотні мільярдів доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив журналістам у аеропорту «Бориспіль» після прильоту з Брюсселя

«Ми зараз ведемо серйозну дискусію щодо того, яка фінансова відповідальність Росії за події, що відбулися в Криму. РФ із застосуванням зброї здійснила озброєні пограбування України, зокрема націоналізувала десятки об'єктів державної власності України. Йдеться не про мільярди, а сотні мільярдів доларів», - наголосив прем'єр.

Яценюк також повідомив, що у зв'язку з цим Україна подасть проти Росії відповідні позови.

«За пограбування потрібно буде платити», - наголосив він.

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Водночас Яценюк відмовився коментувати заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про те, що Україна винна Росії близько 11 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Медведєв заявив, що харківські угоди між Росією і Україною підлягають денонсації, Україна має відшкодувати 11 млрд дол.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливою пролонгацією ще на п'ять років і про зниження ціни на російський газ для України на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.