Аваков: Під час обшуків у колишніх чиновників вилучили сотні тисяч доларів

Про це написав на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков.

За підсумками обшуків, вилучено великі суми грошей готівкою.

1. У першого заступника Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Симонова В.Є. вилучено: 1 млн. 717 тис. доларів США + 1 млн 250 тис. грн + 9 тис. євро.

2. У екс-міністра аграрної політики Присяжнюка М.В. вилучено: 286 тис. доларів США + 659 тис. грн, кілька наручних годинників високої вартості відомих світових брендів.

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Уточнення про годинник, за словами Авакова, зазначено як "штрихи до портрету колишньої корупційної системи".

Як зазначав міністр раніше, він має намір про всі факти корупції повідомляти публічно, щоб зробити нової влади "щеплення від корупції".