Німеччина перевіряє зв'язок Deutsche Bank із банком "сім'ї" Януковича - ЗМІ

Як повідомляє німецьке інтернет-видання Zeit Online у статті "Корупція в Україні: втеча капіталу через німецькі рахунки", родині Віктора Януковича протягом років вдалося отримати "загадкове майно" за кордоном, у тому числі "за причетності Deutsche Bank", пише DW.DE.

Ця німецька фінансова установа заперечує наявність прямих ділових відносин із ВБР, зазначає Zeit Online.

"Однак він (Deutsche Bank. - Ред.) не спростовує розслідування Zeit Online, котре показує, що насправді кошти українського банку проходили через рахунки Deutsche Bank", - пише видання.

За інформацією Zeit Online, Deutsche Bank уже понад 15 років активний в Україні. Зокрема він є банком-кореспондентом для українського банку "Хрещатик".

"Багато документів, які частково можна знайти і в мережі, демонструють, що ВБР пізніше використовуватиме цей - очевидно взаємний - зв'язок, аби направляти гроші у зону євро", - пише Zeit Online.

Для цього, за даними видання, ВБР також став банком-кореспондентом для "Хрещатика", котрий переправляв гроші ВБР до Німеччини. При цьому Deutsche Bank не заперечує, що виконував роль банку-кореспондента для "Хрещатика", однак наполягає на тому, що при цьому не порушував діючого законодавства.