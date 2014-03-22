У ПАРЄ "одностайно та суворо" засуджують дії Росії в Криму

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) надзвичайно занепокоєна агресією Російської федерації проти України.

Про це сказала президент ПАРЄ Анна Брассер під час зустрічі з в. о. президента України, головою Верховної Ради України Олександром Турчинов.

Як повідомляє прес-служба ВР, Турчинов обговорив з делегацією Парламентської Асамблеї Ради Європи у складі Президентського комітету та співдоповідачів Моніторингового комітету по Україні на чолі з президентом ПАРЄ Брассер ситуацію, що склалась в Україні, особливу увагу приділивши подіям, що відбуваються в АР Крим.

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За словами Турчинова, не зважаючи на погрози та тиск Російської Федерації, ”ми підписали Угоду про Асоціацію з ЄС, тим самим підтвердивши, що Україна скоро приєднається до родини європейських країн”.

Турчинов підкреслив, що, незважаючи на агресію з боку РФ, влада продовжує реформування силових структур, судової системи та адміністративну реформу.

Він наголосив, що влада робить усе, щоб відповідати критеріям ЄС та ПАРЄ щодо демократизації України. ”Але на шляху стабілізації ситуації стала цинічна агресія РФ на території Криму”, - сказав Турчинов, додавши, що агресія проти України - це не лише виклик для нашої країни, це й виклик для всієї системи світової безпеки. ”Ми сподіваємось на реальну підтримку наших стратегічних партнерів та гарантів нашої територіальної цілісності”, - додав він.

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Також, в контексті обговорення майбутніх президентських виборів Турчинов наголосив, що влада переконана в тому, що вибори 25 травня пройдуть прозоро, демократично та ефективно. ”Ми повинні відновити функціонування прозорої виборчої системи. Ми вітаємо всі моніторингові групи наших партнерів на цих виборах”, - зазначив він.

У свою чергу Брессер підкреслила, що делегація ПАРЄ, яка приїхала до України, включає в себе голів всіх політичних груп, представлених в Асамблеї. ”Ми приїхали сюди з головами всіх політичних партій, щоб показати, що в ПАРЄ надзвичайно занепокоєні агресією Російської федерації проти України”, - сказала вона. ”Наша позиція - ми одностайно та суворо засуджуємо дії Росії в Криму”, - наголосила Брассер.

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Окрім того, Сторони обговорили питання співпраці в сфері реформування законодавства, судової системи та системи правоохоронних органів.

”Ми готові співпрацювати з вами та всіляко допомагати в питанні реформування законодавства, судової системи та системи правоохоронних органів, конституційної реформи та нового виборчого законодавства. В нас надзвичайно великий досвід в цих питаннях і ми готові поділитися ним з вами”, - додала Президент ПАРЄ.

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Підсумовуючи, О. Турчинов нагадав, що українська делегація в ПАРЄ підтримала ініціативу ряду членів Асамблеї, щодо позбавлення членства Російської Федерації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

”Агресивна поведінка Росії протирічить тим принципам, на яких створювалась ПАРЄ. Така діяльність не сумісна з членством в цій організації”, - додав він.