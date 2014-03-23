Яценюк обговорив ситуацію навколо АР Крим з делегацією Конгресу США

Про це повідомив Департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Айотт зазначила, що візит делегації Конгресу є черговим свідченням міцної підтримки та солідарності Сполучених Штатів з українським народом.Читайте такожЯрема: Україна чекає від Конгресу США вжиття дієвіших заходів проти російського агресора

У контексті обговорення ситуації навколо Автономної Республіки Крим прем’єр-міністр наголосив на необхідності скоординованих зусиль міжнародної спільноти для зупинення російської агресії проти України.

У свою чергу, Айотт повідомила про наміри Сенату США приділяти пріоритетну увагу ситуації в Україні. Серед подальших конкретних кроків – затвердження Сенатом програми фінансової допомоги Україні, а також розгляд подальших санкцій проти Російської Федерації.

У зустрічі також взяли участь сенатор Джозеф Доннелі та член Палати представників Стівен Лінч.