Окупанти використовують жінок і дітей як «живий щит» при штурмі військових об'єктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прямого включення повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

“В ході конфліктних ситуацій наші візаві використовують достатньо специфічні методи тиску на український військовий персонал. Зокрема, при штурмі бази в селищі Новоозерне з метою захопити військову частину російські військовослужбовці використовували «живий щит» — жінок і дітей, які живуть у цьому селищі, і фактично за їх спинами прорвали оборону частини і захопили її”, - сказав Селезньов.

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Також він додав, що напруженою залишається ситуація з родинами українських військовослужбовців у Криму.

“Є напруженість. Люди переживають, не знають, що буде завтра. Ситуація продовжує бути напруженою”, - сказав він.