У Міноборони не планують топити власні кораблі в Донузлаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав заступник начальника Головного командного центру ЗСУ Олександр Розмазнін.

Читайте такожВійськові РФ затопили черговий корабель та остаточно перекрили вихід у море з Донузлава

“Скажу відверто - ні, ми таку можливість не розглядаємо”, - сказав він, зауваживши, що на даний час українським військовим морякам вдається захищати свої кораблі.

У той же час Розмазнін висловив сподівання, що дуже скоро під тиском міжнародної спільноти на Росію заблоковані кораблі, як і іншу техніку, вдасть вивести.

Як повідомлялося, російські військові затопили кілька своїх кораблів, заблокувавши вихід українських кораблів і суден з Донузлава.

22 березня російські військові захопили кораблі Військово-Морських сил України "Славутич" і "Вінниця" та підводний човен "Запоріжжя". Раніше був захоплений український корвет "Тернопіль" в Севастополі.

Разом з тим сьогодні, 24 березня, українським військовим морякам вдалося вивести військові кораблі “Костянтин Ольшанський” та “Черкаси”.

Зокрема, за словами керівника Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислава Селезньова, українським військовим морякам вдалося відбити спроби штурму цих двох суден і, незважаючи на спротив з боку російських військових, маневруючи, вдалося вивести кораблі на рейд на Донузлаві.

Також намагаються вирватися з пастки, зокрема, середній десантний корабель "Кіровоград", корвет "Вінниця" та тральщик "Чернігів".