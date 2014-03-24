У Херсоні пропонують відгородитися від Криму 20-кілометровим ровом

Сьогодні в Херсоні обговорили заходи щодо облаштування кордону з територією анексованого Криму.

Як повідомляє прес-служба Херсонської ОДА, голова облдержадміністрації Юрій Одарченко разом із керівниками військових комісаріатів, митної служби, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації обговорили перелік заходів на предмет облаштування кордону із АР Крим.

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Під час зустрічі чиновники узгодили, що необхідно приділити значну увагу облаштуванню пропускних пунктів для забезпечення швидкого проходження транспорту та людей.

Також було обговорено створення у таких пунктах ділянок для автомобілів - аби ті, в разі очікування необхідної перевірки митниками, не затримували рух транспорту.

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"На кордоні також було запропоновано встановити спостережні вежі та вирити суцільний рів довжиною 20 км", - повідомили у прес-службі.