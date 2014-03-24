В "Артеку" заявляють, що не відмовлялися приймати дітей з України

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» спростовують інформацію про відмову приймати дітей з України.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба МДЦ «Артек»

«У зв'язку з інформацією, що з'явилася в ЗМІ, про відмову Міжнародного дитячого центру «Артек» приймати дітей з України дирекція Міжнародного дитячого центру «Артек» офіційно заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Міжнародний дитячий центр «Артек» готовий приймати дітей з різних країн світу», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що пропозиція з боку Міністерства соціальної політики України про укладення договору на організацію відпочинку і оздоровлення в «Артеку» дітей України й досі не надійшла.

Продаж комерційних путівок у МДЦ «Артек» продовжується, додали в прес-службі.

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Як повідомлялося, 23 березня міністр соціальної політики Людмила Денісова повідомила про відмову нового керівництва МДЦ "Артек" від співпраці з Мінсоцполітики України.

Вона зазначила, що це також стосується і ще двох державних санаторіїв - в Симеїзі й Алушті.

Денісова підкреслила, що путівки до цих закладів не купуватимуть, а дітей оздоровлюватимуть в таборах в інших областях України.