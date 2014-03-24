"Артек" відмовився приймати на оздоровлення українських дітей
04:50, 24 березня 2014Політика
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Нове керівництво міжнародного дитячого табору "Артек" відмовилися від співпраці із Міністерством соцполітики.
Українські діти не зможуть оздоровитися в "Артеку" / lenta-ua.net
Про це повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денисова під час позачергового засідання уряду у неділю.
Вона зазначила, що це також стосується і ще двох державних санаторіїв – у Симеїзі та Алушті.
Денисова підкреслила, що путівки у ці заклади купувати не будуть, а дітей оздоровлюватимуть у таборах в інших областях України.
"Є, наприклад, "Молода гвардія" в Одесі, яка і зараз пропонує приїхати туди відпочити", - розповіла міністр.
Вона наголосила, що за рахунок АР Крим не може бути зірвано дитяче оздоровлення.
Але Денисова відзначила, що наразі виникла проблема з оздоровленням і лікуванням інвалідів-спинальників, тому що в Криму для цього "дуже потужна база".
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