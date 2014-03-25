Ми віддали Росії Крим своїми непрофесійними діями - депутат
Депутат Ігор Палиця вимагав розслідувати причини, чому колишній міністр оборони Тенюх не дав своєчасного наказу для оборони Криму від окупантів.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
У своєму зверненні депутат-самовисуванець Ігор Палиця заявив, що втрата Криму була спричинена непрофесійністю керівництва.
Також, депутат вимагав розслідувати дії міністра оборони, який не дав наказ військовим захищати Крим, і міністра енергетики та вугільної промисловості, через якого півострів залишився без електроенергії.
Депутати від "Свободи" неодноразово намагалися перебити Палицю.
Також депутат подякував прем’єру Яценюку, який, на його думку, в цій ситуації дуже добре виконує свої обов’зки і запропонував відхід від квотного представництва в міністерствах та областях.
«Якщо ви довірили прем’єру керувати країною, якщо ви довірили йому узгоджувати членів Кабінету Міністрів – припиніть наполягати на тому, щоб представники кожної фракції чи кожної групи були присутні в міністерствах. Перед нами відповідає прем’єр-міністр, перед прем’єр-міністром відповідають міністри. Цей квотний принцип привів до того, що сьогодні на західній Україні нема ні керівництва, ні прокурорів, ні управління внутрішніх справ, бо все ділиться. Я дуже прошу, не шукайте ворога назовні, ворог знаходиться тут».