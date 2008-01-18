Апеляційний суд визнав законною кримінальну справу проти Цушка

Колегія суддів Апеляційного суду м. Києва визнала законною кримінальну справу, порушену Генеральною прокуратурою стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА за подіями 24 травня 2007 року, які відбувалися на території Генпрокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд визнав законними постанови ГПУ про порушення кримінальних справ, зокрема і тих, які стосувалися захоплення Генпрокуратури у травні 2007 року.

Як зазначив адвокат В.ЦУШКА, рішення суду є остаточним і оскаржуватися не буде. Це означає, що ГПУ може продовжувати розслідування кримінальних справ щодо подій 24 травня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2007 року Печерський райсуд Києва за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанову про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня 2007 року, у тому числі і щодо на той час міністра внутрішніх справ. Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський суд ухвалив на підставі того, що при їх винесенні не було проведено відповідну дослідчу перевірку.

У провадженні Генпрокуратури залишалася ще одна – п`ята – кримінальна справа, порушена одним зі слідчих Головного слідчого управління Генпрокуратури за фактом захоплення цього відомства.

25 червня 2007 року Генпрокуратура оскаржила в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду про скасування постанови, виданої на той час в.о. генпрокурора Віктором ШЕМЧУКОМ, про порушення кримінальної справи щодо В.ЦУШКА.

21 листопада 2007 року Апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду, яким було закрито кримінальні справи щодо В.ЦУШКА.

10 грудня 2007 року Печерський райсуд залишив без задоволення скаргу адвоката Юрія КРИШМАРЕЛА в інтересах В.ЦУШКА на постанови В.ШЕМЧУКА від 24 травня про порушення ряду кримінальних справ щодо подій у Генпрокуратурі.

Скарга Ю.КРИШМАРЕЛА була розглянута повторно, на підставі рішення Апеляційного суду Києва, який 21 листопада скасував рішення Печерського райсуду від 14 червня.

12 січня 2008 року генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Генпрокуратура не може продовжити розслідування кримінальних справ, в яких фігурує колишній глава МВС Василь ЦУШКО, оскільки порушення цих справ досі оскаржується в судах різних інстанцій.